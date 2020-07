Rivoluzione in centro storico, nuove aree e stalli per la sosta

CASALMAGGIORE (30 luglio 2020) - Una profonda revisione nel posizionamento dei parcometri e degli spazi di sosta nel centro cittadino è stata deliberata dalla giunta comunale, sulla base di una relazione formulata dal responsabile del settore ambiente e manutenzione. La decisione risponde alla necessità di «garantire una rotazione costante dei veicoli allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la disponibilità di aree di sosta è limitata, consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercii commerciale ed altre attività economiche» e di «assicurare, per quanto possibile, la certezza di spazi di sosta disponibili, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata ricerca di un posto auto che determina un maggior incremento di traffico ed un maggior inquinamento atmosferico e acustico».

L’esecutivo comunale intende garantire, specialmente in punti attrattori di traffico, come uffici pubblici, banche, esercizi commerciali, il ricambio dei veicoli in sosta e consentire, così, ad un maggior numero di utenti di fruire degli spazi disponibili.

