Viadana, bomba sulla campagna elettorale

VIADANA - Un audio con una conversazione fra politici e imprenditori nel corso della quale si parla del PGT cittadino è stato inviato ai 5 candidati sindaci accompagnato da una lettera che li mette in guardia circa i traffici al centro di affari fra privati e il Comune. La conversazione sarebbe stata registrata il 14 luglio del 2014 e le voci sarebbero quelle di tre persone, una delle quali si sente in primo piano e potrebbe essere quella di chi materialmente ha effettuato la registrazione, con tutta probabilità con un telefonino. La durata del file è di circa 40 minuti. La missiva è firmata Gruppo "Civico Viadana per gli onesti" e, in modo sibillino, si annuncia che questa sarebbe solo la prima puntata di altre successive rivelazioni.

