In coda sotto il sole. Proteste all’ufficio postale

CASALMAGGIORE (29 luglio 2020) - Alternare gli ingressi sui due fronti opposti dell’edificio che ospita l’ufficio postale di Casalmaggiore per evitare lunghe attese sotto il sole. Questa la richiesta di cui si è fatta portavoce una utente delle Poste che ieri mattina si è presentata in redazione per lamentare i disagi patiti.

«Stamattina c’erano una ventina di persone in fila nello spazio attiguo a via Beduschi, in attesa di entrare negli uffici postali, seguendo ovviamente le prescrizioni imposte in seguito all’emergenza sanitaria – racconta la nostra interlocutrice —. Tra queste, diverse persone anziane, già sotto un sole fastidioso... Restando così le cose – continua la cittadina casalese — forse davvero c’è il rischio che qualcuno accusi un malore per il caldo, prima o poi».

