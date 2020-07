Ciclista investito sul ponte: preso il pirata della strada

CASALMAGGIORE (28 luglio 2020) - È un 31enne di Scandolara Ravara l’automobilista che, nella serata di venerdì 10 luglio sul ponte sul Po, aveva investito A.L., 67 anni, un ciclista pensionato di Casalmaggiore allontanandosi dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Lo scandolarese, il giorno successivo al sinistro, si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Casalmaggiore insieme ad un legale. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

La vicenda aveva suscitato clamore. Il giovane automobilista ha ritenuto opportuno presentarsi ai carabinieri, ai quali ha spiegato di essersi allontanato perché, giunto alla rotonda, l’ha percorsa completamente reimboccando il ponte in direzione Colorno per vedere che cosa fosse accaduto. Quando ha visto che il ciclista si era rimesso in piedi e stava procedendo verso la città ha ritenuto che la situazione non richiedesse un suo intervento. Inevitabile per lui una denuncia per il comportamento omissivo e per lesioni personali. Il ciclista comunque non avrebbe dovuto procedere all’interno della carreggiata stradale, per cui nella definizione delle responsabilità si arriverà probabilmente ad un concorso di colpa.

