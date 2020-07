Motociclisti bresciani-mantovani sul listone a cavallo dell'Honda

CASALMAGGIORE (26 luglio 2020) - Una quarantina di moto, per un totale di una sessantina di persone, questa mattina hanno vivacizzato la domenica casalese. Si trattava dei componenti dell'Honda Gold Wing Club Italia sezione Brescia - Mantova, una associazione che ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo. I motociclisti, accolti in piazza davanti al Liston Bar e salutati dal sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, sono stati poi accompagnati nella visita del Museo del Bijou, che ha suscitato grande interesse. Particolari alcune moto: una dotata ad esempio di un importante impianto audio. Grande simpatia per quella attrezzata con una "cassetta" per un cagnolino. Al termine della visita al Museo i motociclisti si sono recati a pranzo alla trattoria La Combriccola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO