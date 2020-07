Minacce impugnando un coltello, bloccato dai carabinieri

PIADENA DRIZZONA (26 luglio 2020) - Brandiva minacciosamente un coltello camminando per la strada in pieno centro, finché, in via Mentana, i carabinieri di Torre de’ Picenardi, raggiunti poi dai militari del radiomobile di Casalmaggiore e da quelli di Rivarolo del Re e dal comandante della stazione di Piadena, lo hanno bloccato e disarmato. Protagonista del movimentato episodio, avvenuto ieri sera intorno alle 22, un 23enne marocchino residente a Piadena. Il ragazzo prima si è recato in un ba del centro, dove già quindici giorni prima si era reso protagonista di un litigio con dei connazionali, e ha rovesciato un tavolo dopo essersi visto negare un caffè (in virtù del suo comportamento precedente). Poi si è diretto al Pizza Boy Bistrot e anche qui ha usato toni minacciosi e messo in atto un comportamento che gli varrà una denuncia. Uscito dal locale è tornato a casa a prendere un coltellaccio ed è tornato in centro. Fermato dai militari è stato accompagnato a casa (vive con i genitori e due fratelli) dove poi è intervenuta una guardia medica. In passato il giovane era già stato sottoposto a cure. Forte preoccupazione e rabbia tra la popolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO