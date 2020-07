Saldi: scomparsi i timori, subito buoni affari

CASALMAGGIORE (25 luglio 2020) - Sarà stato anche un po’ merito del mercato settimanale, ma ieri mattina l’avvio dei saldi a Casalmaggiore ha fatto registrare un’ottima partenza, per la soddisfazione degli esercenti.

«Siamo partiti con un po’ di affanno dell’ultima ora, in effetti — commenta Paolo Bocchi, titolare di Guareschi Abbigliamento in piazza Garibaldi —. Inizialmente la data prevista per l’avvio dei saldi era il primo agosto e solo pochi giorni fa abbiamo saputo che tutto era stato anticipato. La clientela non lo sapeva, però è andata bene lo stesso. Tra l’altro - continua l’esercente - durante il periodo di lockdown la gente non ha speso per l’abbigliamento e ora probabilmente recupererà, così almeno speriamo. I segnali positivi li abbiamo visti sin dall’inizio di luglio, perché comunque qualche offerta la si è fatta. Per le prossime settimane io sinceramente sono ottimista. Credo, anzi, che si debba esserlo, pensare positivo, dopo il periodo di difficoltà che abbiamo tutti vissuto».

