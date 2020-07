Senso unico in via Cavour dal 27 luglio all'8 agosto

CASALMAGGIORE (25 luglio 2020) - Da lunedì 27 luglio a mercoledì 8 agosto, un consistente cantiere appaltato da 2iReteGas alla ditta Co.Ro.Met. srl per interventi sulla messa in sicurezza della rete del gas, sarà insediato in via Cavour, esattamente sull'incrocio con via Alberto Mario e via Sandor Petofi. A causa di questo cantiere, cambierà la viabilità: chi entra dalla rotonda "Conad" dovrà poi obbligatoriamente girare a destra su via Petofi, mentre chi esce da via Petofi, dovrà andare obbligatoriamente a sinistra su via Matteotti verso l'Asolana. Chi esce da via Alberto Mario invece potrà solo svoltare a sinistra per via Cavour, che diventerà completamente a senso unico verso la piazza Garibaldi.

Da via Guerrazzi infatti si potrà solo svoltare a destra all'incrocio con via Cavour e non a sinistra verso l'Asolana. Pertanto coloro che escono da via Veneto per raggiungere la provinciale dovranno sfruttare via Paul Harris, che si congiunge con via Petofi. Questo blocco, dovuto ai lavori, darà il via fino al 31.12.2020 alla sperimentazione già prevista nel PUT, che trasformerà anche dopo il periodo di cantiere, via Cavour, a senso unico, verso la piazza Garibaldi, nella sua completezza, cioè proprio a partire dall'incrocio interessato ai lavori. Per il senso contrario dunque l'alternativa sarà la parallela via Paul Harris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO