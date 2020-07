Zaffanella: «Non si governa se non si ascolta»

VIADANA (26 luglio 2020) - La sfida è di quelle difficili: riportare il centrosinistra al governo della città dopo 5 anni di amministrazione leghista, quest’ultima succeduta al commissariamento di quella progressista. Fabrizia Zaffanella si è messa alla guida della lista «Io Cambio» sostenuta anche da Pd, Italia Viva e socialisti e quel progetto lo vuole portare a termine. Eccome.

Lei è già stata in Consiglio comunale a metà anni ‘80. I ritorni di fiamma sono pericolosi...

«Non sempre, perché se non altro in questo caso si dimostra fedeltà alle proprie idee e alle proprie passioni. E la politica è una di queste. All’epoca feci parte di quello splendido movimento ambientalista e trasversale contro l’installazione della centrale nucleare e devo dire che fu una bellissima esperienza. Ho ricevuto tantissimo in termini di incontri e crescita. È stato allora che ho conosciuto la bellezza del servizio alla comunità e ai suoi cittadini».

C’è chi ironizza sul suo definirsi «civica». Si sente più sostenuta o ostaggio del Pd?

«Nessuna costrizione, anzi, ringrazio il Pd perché in tutti questi mesi mi ha lasciato la libertà di decidere. Nessuna pressione. Anche quando abbiamo avuto divergenze di opinioni sono stata io a decidere in autonomia. Del resto, fin da subito era chiaro anche a loro che le scelte dovevano essere le mie e non c’è stato spazio per equivoci».

Quali saranno le priorità in caso di vittoria?

«Innanzitutto la scuola, perché a tutt’oggi ancora non si sa dove andranno a lezione i nostri alunni. Poi le nuove povertà: il Comune deve trovare i fondi per anziani, disabili, giovani disoccupati e le fragilità in genere. Collegato strettamente a quest’ultimo tema c’è il lavoro, unico sostegno possibile del welfare, che va difeso e implementato mettendosi in rete con istituzioni e agenzie di settore. Lavorerò anche alla riorganizzazione della macchina comunale che in questi anni si è impoverita».

