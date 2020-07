In viaggio sull'Anguilla del Po

CASALMAGGIORE (25 luglio 2020) - Successo del primo viaggio fra le due sponde del Po con l'imbarcazione Anguilla degli Amici del Po. Questa mattina il presidente della Polisportiva, Paolo Antonini, insieme al consigliere Graziano Lanzetti hanno pilotato lo scafo dall'attracco di Casalmaggiore fino a quello di Mezzani (Parma) dove ad attenderli c'erano una ventina di persone pronte per imbarcarsi e raggiungere il mercato settimanale di Casalmaggiore. Con loro anche il sindaco Nicola Cesari e il suo vice Romeo Azzali. Una ventina di minuti di navigazione e poi l'arrivo sulla sponda sinistra per una simpatica mattinata da trascorrere fra le bancarelle prima del nuovo imbarco per il ritorno in terra emiliana. Il servizio (gratuito su prenotazione) proseguirà fino al primo sabato di settembre.

