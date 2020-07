«Fare l'orto oggi è un gesto rivoluzionario»

TORRE DE' PICENARDI (25 luglio 2020) - Dalla freddezza di un laboratorio al calore della terra e dei suoi prodotti. Questo il viaggio che Mariavittoria Pagliari, 25 anni, piadenese-torrigiana neolaureata in Biologia e Applicazioni biomediche all’Università di Parma, ha deciso di compiere, con la prospettiva di costruirsi una possibile carriera come ortista. O chissà, magari anche allevatrice o apicoltrice. «Tutto è nato - racconta Mariavittoria - quando ho fatto il tirocinio per la magistrale ad Amsterdam, dove sono rimasta gli ultimi sei mesi prima della laurea. Appena rientrata in Italia, ho deciso di provare a fare qualcosa di diverso, perché mi sono resa conto che la vita di laboratorio non fa esattamente per me. Troppo ripetitiva. In più la quarantena provocata dall’emergenza sanitaria mi ha fatto scattare la molla con la volontà di provare a fare qualcosa all’aria aperta, a diretto contatto con la natura». Coincidenza ha voluto che intanto la sua famiglia da Piadena si fosse trasferita a Torre, in una abitazione con tanta terra a disposizione intorno da poter utilizzare.

