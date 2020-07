Tour nella riserva Padana, quando la natura sorprende

CASALMAGGIORE (25 luglio 2020) - «Ventun ragazze e ragazzi intraprendenti, dagli 8 ai 16 anni dell’Interflumina, determinati a camminare e conoscere il nostro meraviglioso ambiente naturale padano». Così il presidente Carlo Stassano riassume l’esperienza di immersione nella natura vissuta nel territorio dai giovanissimi. «Per alcuni di loro è stata una totale novità. Mai si erano introdotti nel Bosco Golena del Po, non conoscevano la via Alzaia, non avevano mai visto l’Isola Maria Luigia e il campanile della località Sacchetta di Parma dalla nostra sponda casalasca. Una vera scoperta, camminando su tratti sabbiosi, altri completamente ricchi di vegetazione, per giungere dopo una bella camminata di 95 minuti al Centro Natura Amica di Gussola in località Valloni. E là, ad attendere il nostro arrivo, l’espansivo e gentilissimo Claudio Bonaldo, volontario e profondo conoscitore dei 12 asinelli presenti, ‘medici’ che senza saperlo sanno curare, grazie alla loro calma le persone in difficoltà». Anche questa una scoperta per i ragazzi.

