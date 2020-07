Maltempo, scoperchiato il tetto dell’oratorio di San Pietro

TORRE DE' PICENARDI (24 luglio 2020) - Strada tra San Pietro in Mendicate e Breda Guazzona (ex frazioni di Casa D’Andrea) chiusa all’altezza del ponte sul canale Delmona in seguito al fatto che il tetto dell’oratorio di San Pietro, rifatto nel 2015, è stato scoperchiato. La forza del vento ha staccato anche le travi. Sul posto il sindaco Mario Bazzani, il parroco don Claudio Rossi. In arrivo i vigili del fuoco.

