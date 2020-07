Sabato dall'Emilia per il mercato con l'Anguilla del Po

CASALMAGGIORE (23 LUGLIO 2020) - Sabato, per la prima volta, arriveranno via fiume dall'Emilia Romagna alcuni clienti del mercato settimanale di Casalmaggiore. L'iniziativa è resa possibile dall'Anguilla del Po, l'imbarcazione messa a disposizione dalla Polisportiva Amici del Po per fare la spola con il porto di Mezzani. Lì, sabato mattina, il catamarano a motore andrà a “recuperare” possibili avventori del mercato casalese. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Sorbolo Mezzani e lo sponsor Lmi, si terrà tutti i sabato mattina con partenza da Mezzani alle 9 ed arrivo a Casalmaggiore alle 9.30. Per il ritorno la partenza da Casalmaggiore sarà alle 12 e l'arrivo a Mezzani alle 12.30. Per le prenotazioni occorre contattare il numero 0375 43502 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO