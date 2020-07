Pista ciclabile nella bufera

GUSSOLA (23 luglio 2020) - Oggi il sindaco Stefano Belli Franzini incontrerà i residenti di via Madonnina per illustrare la situazione del cantiere per il completamento della pista ciclabile di collegamento tra piazza Comaschi e l’argine bloccato da mesi.

Ma qual è il motivo di questo stop? «I lavori sono fermi purtroppo da tempo per varie motivazioni soprattutto tecniche dovute all’esecuzione, ai pareri ed interventi dei vari enti dei sottoservizi e poi successivamente al lockdown. Quindi non è un motivo singolo ma una serie di situazioni che hanno fatto arrivare il tutto sino ad oggi, alle quali purtroppo si sono aggiunte altre situazioni più spiacevoli con possibili risvolti di altro tipo, ma non compete a me dirlo. Da parte della ditta appaltatrice irregolarità che hanno compromesso il rapporto di fiducia».

