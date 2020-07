I sindaci per la ferrovia: «Ascoltate il territorio»

CASALMAGGIORE (23 luglio 2020) - Alle 10.30 di oggi, in conference call, videoconferenza via internet, si terrà un vertice convocato da Rfi (Rete ferroviaria italiana) e i sindaci interessati dal raddoppio ferroviario tra Piadena Drizzona e Mantova per parlare delle criticità della proposta fatta pervenire settimane fa alle varie amministrazioni comunali. «Serve assolutamente vengano tenute in considerazione le nostre proposte su bypass e viadotti - spiega il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio -. Finora non ci hanno ascoltati e in più gli interventi non sono stati coordinato con il tracciato autostradale della Cremona-Mantova. Ed è invece indispensabile che si proceda con una progettazione che metta insieme sia il tracciato ferroviario con quello autostradale». Torchio sottolinea che «non si capisce che cosa accadrà nel tratto compreso tra Piadena e Bozzolo, che la società concessionaria della Cremona-Mantova, Stradivaria, non aveva progettato perché doveva essere un tratto autostradale comunale in carico alla Ti-Bre. Adesso chi se ne occuperà?» Non a caso, alla conferenza, saranno presenti con Torchio, a Bozzolo, anche il sindaco di Calvatone, Valeria Patelli, e il sindaco di Tornata Mario Penci. La Patelli è particolarmente interessata dalle sorti dell’autostrada e Penci pure, con in più il coinvolgimento del suo territorio per le previste chiusure dei passaggi a livello e i collegamenti previsti da Rfi che non hanno finora riscosso consensi ma critiche.

