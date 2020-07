Pellegrini virtuali al santuario

CASALMAGGIORE (22 luglio 2020) - «Saremmo dovuti venire qui in aprile in pellegrinaggio, ma a causa dell’emergenza sanitaria non siamo riusciti. Abbiamo pensato, allora, di realizzare un pellegrinaggio virtuale per far conoscere ai nostri soci questo centro di spiritualità e devozione mariana». Parole che Tiziano Guarneri, presidente della sottosezione di Cremona dell’Unitalsi, ha detto sul sagrato del Santuario della Fontana, durante la realizzazione di un video poi diffuso tramite i canali regionali della Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi, appunto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO