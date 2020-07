Svastica e baffetti, veleno sulle urne

VIADANA (22 luglio 2020) - E sono già due. Ancora una volta, mani ignote si sono divertite a imbrattare un manifesto elettorale. In questo caso quello del candidato sindaco della Lega e di Fratelli d’Italia, Nicola Cavatorta, in vicolo Pernino. Domenica era stata la volta del candidato sindaco di Viadana democratica, Silvio Perteghella, il cui volto era stato oscurato da una spruzzata di vernice bianca. Gesti del tutto inoffensivi e che non avranno alcuna conseguenza sull’impegno dello stesso Cavatorta nella campagna elettorale ma che innegabilmente diffondono gocce di veleno in un’atmosfera che proprio non ne ha bisogno.

Alla foto del candidato sono stati aggiunti gli inconfondibili baffetti in stile hitleriano e sopra la sua testa è stata disegnata una svastica. Oltre a una scritta di stampo volgare. «Gesti che mi lasciano del tutto indifferente — replica il diretto interessato — e che vorrei derubricare a semplici bravate. Certamente non raccolgo la sfida della volgarità e della maleducazione: caratteristiche, queste, che lascio volentieri agli autori di imprese che fanno ridere».





