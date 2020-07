Lavori all’asilo, i bambini tornano a «casa»

CINGIA DE' BOTTI (22 luglio 2020) - «La scuola dell’infanzia “I. Zanacchi” di Cingia de’ Botti riaprirà regolarmente a settembre». L’annuncio è del sindaco Fabio Rossi, che lo scorso 16 ottobre era stato costretto, per tutelare l’incolumità delle persone presenti nell’asilo, a chiudere la struttura, dopo che all’amministrazione comunale era giunta una segnalazione di “non conformità” per alcuni problemi al tetto. «I bambini avevano proseguito l’anno scolastico a Scandolara Ravara - ricorda il sindaco -. Da allora abbiamo effettuato le verifiche necessarie in materia di sicurezza». A seguito di una prima indagine svolta sulla struttura, si è ritenuto necessario procedere a ulteriori e più approfondite verifiche. «Pertanto si è deciso di procedere con una ‘scrostatura’ e con la sistemazione delle parti ammalorate nel periodo compreso tra la fine di luglio e il mese di agosto, in modo da essere pronti per la ripresa a settembre».

