La barca acquario rimessa a nuovo

CANNETO SULL'OGLIO (22 luglio 2020) - L’amministrazione comunale di Canneto sull’Oglio nei giorni scorsi ha iniziato alcuni lavori di manutenzione straordinaria della barca-acquario posta in piazza Gramsci. «In stretta collaborazione con l’Ecomuseo Valli Oglio Chiese — dice l’amministrazione — e visti i problemi conservativi evidenziati da perdite diffuse distribuite in numerosi punti del perimetro, abbiamo deciso di procedere svuotando l’intera barca dei vari componenti».

I pesci presenti sono stati liberati nel vaso Naviglio, mentre «la vegetazione è stata temporaneamente collocata in idoneo ambiente e al momento opportuno verrà riposizionata nella struttura. Dopo i lavori di impermeabilizzazione, il successivo rifacimento dell’impianto idrico e il riempimento con acqua verranno immessi esemplari ittici adatti a riproporre l’eco-sistema dei nostri fiumi».

