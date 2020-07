Santa Federici cresce e trasloca nell’ex edificio Asl

CASALMAGGIORE (22 luglio 202) - Il prossimo anno la cooperativa Santa Federici, onlus che si occupa del mondo della disabilità, si sposterà, ampliandosi, dalla sede attuale di via Romani negli ex locali dell’Asl, al piano terra e al primo piano del Condominio Porzio. «Abbiamo appena ultimato la progettazione esecutiva dei nuovi spazi e degli impianti», ci spiega Alessandro Portesani, 37 enne presidente della Santa Federici, appena confermato per il suo secondo mandato triennale. Con la novità ulteriore della nomina, «assolutamente meritata», a vicepresidente della cooperativa della coordinatrice, Cristina Cirelli.

«In via Porzio - spiega il presidente della onlus - troveranno sede il Centro diurno per persone con disabilità, il Centro Socio Educativo, alcuni spazi comuni e un Centro specialistico per attività di laboratorio. Ci saranno anche delle novità, come spazi per la socialità dei bambini disabili e per medici specialisti in neuropsichiatria, fisiatria e nelle discipline che attengono al mondo della disabilità».

