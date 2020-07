Erbacce nei cimiteri, il Comune corre ai ripari

VIADANA (21 luglio 2020) - Erbacce ovunque nei cimiteri cresciute durante il lockdown, il Comune corre ai ripari: oggi e domani, infatti, i camposanti di Viadana e delle frazioni rimarranno chiusi per permettere alla ditta Nonsoloverde di Reggio Emilia, che si è aggiudicata il servizio di manutenzione del verde urbano, di effettuare le operazioni di diserbo. Un intervento non più rinviabile e chiesto a gran voce dai cittadini, che negli ultimi giorni hanno manifestato il loro disappunto per la situazione anche pubblicato foto e critiche sui social. «Su alcuni lavori siamo in ritardo di due mesi a causa del lockdown», ha avuto modo di dire il sindaco facente funzione Alessandro Cavallari, «ma stiamo correndo per recuperare».

