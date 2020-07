A otto anni dal terremoto riapre la chiesa di Borgolieto

GUSSOLA (21 luglio 2020) - È stata chiusa per otto anni e vederla finalmente riaperta ha suscitato gioia mista a commozione nei gussolesi. La chiesa settecentesca di Borgolieto è tornata a vivere ospitando la celebrazione di una messa presieduta dal parroco don Roberto Rota, affiancato dal vicario don Umberto Leoni, in occasione della celebrazione di San Benedetto, alla quale è intitolata. La risposta dei parrocchiani è stata immediata, vista l’affluenza registrata. L’attesa era alta ed è stata ripagata. Per l’edificio sacro, scelto in passato da tantissime coppie, non solo di Gussola, per celebrarvi il proprio matrimonio, si prospetta un nuova nuova ripartenza come sede liturgica ma anche come base per eventi culturali.

Don Rota pensa ad una possibilità di valorizzazione anche legata all’attiguo percorso ciclabile della Ven-To, la Venezia-Torino, che passa lungo la sommità arginale. La cerimonia è stata documentata fotograficamente da Vincenzo Poli. Felicissima della decisione Franca Filipazzi che si era battuta strenuamente per la sua riapertura.

