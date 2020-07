Prima sessione di lavoro del tavolo socio-sanitario assistenziale chiesto da CNC

CASALMAGGIORE (20 luglio 2020) - A partire dalle 17.30 di mercoledì 22, nella sala riunioni del municipio, inizieranno gli incontri tra i rappresentanti dei gruppi politici presenti in consiglio comunale e i vari operatori della sanità territoriale. Il tavolo di lavoro socio-sanitario assistenziale, voluto da Casalmaggiore la Nostra Casa e approvato nell'ultimo consiglio comunale, vuole essere un'occasione di sintesi tra politica e sanitari affinché il territorio faccia sentire la propria voce il più possibile univoca, in questa fase di stanziamenti e ripensamenti della sanità dopo la pandemia. “L'emergenza sanitaria – osserva Annamaria Piccinelli di CNC - ha ribadito con forza l'importanza imprescindibile del nostro ospedale e le sue capacità di sopperire alle urgenze di Cremona anche in termini di chirurgia maggiore. L'emergenza ha reso anche evidente la necessità di rafforzare la sinergia nella medicina territoriale tra medici di famiglia, pediatri, farmacie, assistenza domiciliare e realtà del terzo settore impegnate nell'assistenza alle fragilità. Del resto è necessario gettare un ponte tra medicina territoriale e ospedale affinché quest'ultimo si organizzi per rispondere alle effettive richieste di un territorio distante da Cremona e che, a differenza di Cremona, non può contare su servizi offerti da più presidi. CNC invita tutti a calarsi nello spirito di questo tavolo che è quello di fare sistema: la politica si è unita in questa occasione e vuole chiedere e promuove lo stesso approccio agli operatori sanitari e alle loro categorie”.

Il primo incontro sarà con l'Azienda ospedaliera che ha deciso di incaricare Alberto Silla, dirigente responsabile della Gestione Operativa e un infermiere/a del presidio Oglio Po. “Ancora non ne conosciamo il nome – osserva la Piccinelli -, anche se potrebbe avere un senso che facesse parte del Consiglio dei sanitari eletto da tutto il personale del presidio”. Al primo incontro, oltre al sindaco Filippo Bongiovanni ci saranno i consiglieri Gianfranco Salvatore, Silvia Tei, Gianpietro Seghezzi, la Piccinelli e Alberto Fazzi. Il successivo incontro si terrà il 28 luglio con Roberta Bozzetti e Giuseppe Raineri rispettivamente presidente e direttore sanitario della fondazione Conte Carlo Busi e Alessandro Portesani, presidente della Cooperativa sociale Santa Federici accompagnato da collaboratori. Ancora da fissare invece i successivi appuntamenti. Al termine di tutti gli incontri verrà redatto un documento di sintesi da produrre ai diversi livelli di governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO