In due in bici investiti da un'auto

CASALMAGGIORE (18 luglio 2020) - Un’auto Bmw ha investito una bicicletta su cui viaggiavano due persone, all’incrocio tra via Nino Bixio e via Giuseppe Verdi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto due autoambulanze della Padana Soccorso giunte in codice rosso e l’automedica. Giunta anche un’eliambulanza. Presente la polizia locale e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’investimento. Momenti di concitazione e via Bixio bloccata per i soccorsi.

