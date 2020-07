Oglio Po: «Pronto soccorso sguarnito»

CASALMAGGIORE (18 luglio 2020) - Secondo quanto la sigla sindacale Fials-Confsal di Cremona ha denunciato assieme agli stessi infermieri, il pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po sta vivendo una situazione di alto stress ormai da lungo tempo: gli infermieri sarebbero infatti costretti ad accompagnare i degenti a esami e consulenze, mandando di conseguenza in deficit tutto il reparto. Il consigliere regionale Marco Degli Angeli (M5S) vuol vederci chiaro e per questo ha presentato una interrogazione con risposta scritta indirizzata alla giunta, dicendo di aspettarsi «azioni immediate», soprattutto a tutela degli infermieri. «Se confermato - chiosa Degli Angeli - sarebbe un fatto gravissimo, non solo per il non rispetto del contratto collettivo nazionale del comparto, ma soprattutto per le conseguenti ripercussioni sulla presa in carico dei pazienti, in special modo dovesse arrivare un codice rosso. Verificata la situazione - osserva il consigliere - mi aspetto che Regione e gli organi competenti prendano le adeguate misure non solo per ristabilire l’ordine ed impedire che ciò accada di nuovo, ma soprattutto per evitare che gli infermieri esausti che hanno denunciato la situazione, rischino di perdere il loro posto di lavoro».

