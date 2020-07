Documentata per la prima volta la presenza di un lupo

VIADANA (18 luglio 2020) - Nelle scorse settimane è arrivata la conferma alle tante segnalazioni che si susseguivano fin da maggio. Un esemplare di lupo (Canis lupus) è stato immortalato nelle campagne viadanesi. Lo rende noto il Parco Oglio Sud. "Come è tipico della sua specie, l'animale si è dimostrato schivo e diffidente verso l'uomo e tale deve rimanere. Pertanto è fondamentale evitare qualsiasi attività di ricerca, disturbo, avvicinamento o alimentazione dell'animale. La presenza del lupo in pianura è un evento che non ci deve più sorprendere; si tratta infatti di un fenomeno del tutto spontaneo, come naturale dinamica di espansione della specie a livello italiano e non solo. Grazie alle sue elevate capacità di adattamento, anche nella pianura antropizzata il lupo è in grado di sopravvivere, sfruttando al meglio le risorse disponibili, come ad esempio la nutria".

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Naturalistico Mantovano - GNM, alle immagini dell'ornitologo Alessandro Pavesi e di Guido Lupi, veterinario di zona, è stato possibile documentare per la prima volta questo evento nel mantovano.

