Listone, Fazzi lascia il consiglio

CASALMAGGIORE (18 luglio 2020) - Alberto Fazzi (Listone) oggi si è dimesso da consigliere comunale. Al suo posto entrerà Gabriel Fomiatti. «Come affermava Mino Martinazzoli “la politica conta, ma la vita conta di più” - spiega Fazzi -. Ad oggi non posso più garantire un impegno in prima linea come in passato, dato che per me si stanno aprendo nuove prospettive di crescita personale sia in termini universitari che lavorativi. Per il senso di responsabilità che mi ha sempre animato, preferisco lasciare la carica di consigliere a chi mi succederà del gruppo, e al quale fornirò tutto il supporto necessario per proseguire l’attività in modo serio e concreto, come abbiamo sempre fatto». Fazzi ringrazia «tutto il gruppo del Listone che mi ha sempre supportato e che per me rappresenta una seconda famiglia. Grazie a quanti hanno creduto in me alle passate amministrative e spero di aver contribuito, fosse anche una goccia nell’oceano, al bene di questa città dove ho le mie radici e che tanto ha saputo darmi. Un ringraziamento poi a tutti i dipendenti comunali che hanno sempre dimostrato piena professionalità, aiutandomi nello svolgimento della mia carica. Un grazie particolare a Carlo Gardani, che mi ha sempre trattato come un figlio acquisito».

