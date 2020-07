Busi, documenti negati e Cnc convoca un consiglio

CASALMAGGIORE (21 luglio 2020) - «Abbiamo chiesto dei documenti e non ci sono stati dati e ci sono diversi aspetti sui quali desideriamo chiarezza per una questione di trasparenza. Per questo abbiamo deciso di far convocare un consiglio comunale dedicato alla Fondazione Conte Carlo Busi». Così il consigliere di minoranza Pierluigi Pasotto illustra il motivo per cui il suo gruppo Casalmaggiore la Nostra Casa, con Fabrizio Vappina, Annamaria Piccinelli, Valentina Mozzi e Mario Daina, si è avvalso della possibilità prevista dal regolamento. «L’emergenza Covid-19 ha messo in difficoltà il tessuto sociale e produttivo del nostro territorio - spiegano i consiglieri di minoranza di CNC - e vi sono diverse incognite su una possibile ripresa a livelli ante-pandemia. Anche il settore dei servizi, che assorbe buona parte della forza lavoro, sia diretta che come indotto, ha subito una forte contrazione in termini di numeri che si spesa possa essere riassorbita nei mesi a venire. L’emergenza - continuano gli esponenti di opposizione - ha ampiamente coinvolto anche la Fondazione Conte Carlo Busi - di diritto privato, ma con consiglio di amministrazione di nomina consiliare - la quale rappresenta un punto di riferimento per i servizi erogati e per il valore affettivo che essa ha presso i casalaschi».

