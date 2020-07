Baby vigili del fuoco. Un giorno in prima linea

PIADENA DRIZZONA (19 luglio 2020) - La passione e l’entusiasmo dei vigili del fuoco volontari di Piadena Drizzona stanno contagiando i più giovani. Mercoledì mattina i ragazzi che partecipano al campo estivo organizzato dalla parrocchia di Piadena, Vho e Drizzona hanno visitato il distaccamento. «Tra dimostrazioni pratiche, racconti e spiegazioni sull’utilizzo delle attrezzature, abbiamo trascorso ore in piacevole compagnia di questi ragazzi e ragazze entusiasti di farci visita», dicono i volontari. E venerdì sera al comando dei vigili del fuoco di Cremona, si è tenuto il primo confronto fra i futuri volontari dei vigili del fuoco, destinati a operare nel distaccamento di Piadena Drizzona, e gli istruttori. Si tratta del primo passo che porterà 30 ragazzi e ragazze a sostenere una visita psicofisica per accedere ai corsi di 160 ore, per poi sostenere un esame e diventare un vigile del fuoco a tutti gli effetti.

