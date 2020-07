Per il Gal la sfida della crescita

CALVATONE (18 luglio 2020) - Poco meno di mezzo milione di euro saranno impegnati per il progetto «Climactive 2050» di cui il Gal Oglio Po è capofila, per lo studio di strategie indirizzate a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. È emersa anche questa novità nel corso dell’assemblea, in modalità digitale, dei soci del Gruppo di Azione Locale con sede a Calvatone. Durante l’incontro a distanza è stato tracciato un bilancio delle attività svolte nel 2019 e ci si è interrogati sulla situazione 2020 alla luce delle difficoltà prodotte della pandemia. Difficoltà che il Gal Oglio Po sta superando anche grazie ad importanti sinergie e collaborazioni sia all’interno del territorio, sia con gli altri Gruppi di Azione Locale. Tra contributi già assegnati nel 2019 dal Piano di Sviluppo Locale (oltre un milione e 700 mila euro) e in fase di assegnazione, si è ampiamente superata la cifra di 2 milioni e 800 mila euro tra ambiente, servizi alla popolazione, patrimonio architettonico, imprese e innovazione, sviluppo turistico. Dal 2018 ad oggi sono stati finanziati 41 progetti.

