Dall’ex cinema spunta un proiettore d’epoca

PIADENA DRIZZONA (17 luglio 2020) - Per decenni è stato un vero punto di riferimento per Piadena e per tutti i paesi vicini. Il cinema Italia, ormai “ex” da anni, acquistato dalla precedente amministrazione comunale, di recente ha svelato durante la visita di un fotografo a caccia di immagini legate al suo passato un aspetto sconosciuto ai più: l’interno della sala proiezioni, facendo emergere una chicca “tecnologica”, il proiettore rimasto dei due che c’erano, considerato una rarità e ancora perfettamente funzionante. L’occasione è propizia per riflettere sul futuro di questa realtà posta in via Libertà, nel centro del paese.

