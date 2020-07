Ruba bicicletta, denunciato dai carabinieri

BOZZOLO (16 luglio 2020) - Nella giornata di oggi i militari della Stazione Carabinieri di Bozzolo hanno denunciato un giovane, classe 1997, nato in Guinea e residente a Tornata, per il furto di una bicicletta, rubata a una signora bozzolese qualche giorno fa. Il fatto risale al pomeriggio di domenica scorsa, quando il ragazzo, dopo averne forzato il lucchetto, si impossessava di una bicicletta da donna legata ad una transenna. La bicicletta veniva notata poi dalla stessa proprietaria e dai carabinieri della Stazione di Bozzolo intervenuti nei pressi del supermercato Eurospin; il ladro tentava anche di allontanarsi in sella alla bici, ma veniva immediatamente fermato dai militari.

Al termine degli accertamenti esperiti dai militari di Bozzolo, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Mantova per furto aggravato, mentre la bicicletta è stata restituita alla proprietaria.

