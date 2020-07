Casa al Mare, spiaggia ok. Concessi gestione e utilizzo

CASALMAGGIORE (16 luglio 2020) - Alla fine quanto chiesto dal gruppo del Listone, cioè di prevedere per i casalesi la possibilità di utilizzo della spiaggia della Casa al Mare di Forte dei Marmi — quest’anno priva dei turni di colonia marina per anziani, famiglie e minori — si è concretizzato, grazie ad una richiesta esterna.

L’emergenza Covid 19 ha infatti fatto slittare, di un anno, l’avvio dell'appalto alla cooperativa il Cerchio, pur avviando il servizio di custodia per la Casa e il controllo della spiaggia di pertinenza. «Circa un mese fa però — dice il sindaco Filippo Bongiovanni — siamo stati contattati, per il tramite di una casalasca in vacanza lì, da una cooperativa che gestisce il centro estivo diurno per il Comune di Seravezza, che si trova esattamente a fianco della nostra Casa al Mare. Il loro servizio si svolge di giorno dal lunedì al sabato, nel senso che i ragazzi non pernottano né si fermano a dormire. La presidente ci ha contattato perché, a causa dell'emergenza Covid, hanno bisogno di molto più spazio rispetto a prima, dovendo dividersi in più gruppi. Da questo incontro è nata la possibilità di unire un'esigenza del centro estivo di Seravezza, a cui potrebbero partecipare anche nostri ragazzi residenti, con lo sconto del 30% garantito dal Comune di Casalmaggiore, con la nostra esigenza di dotare i nostri residenti, che volessero recarsi alla spiaggia della Casa al Mare dei servizi minimi, come bagnino, sdraio, doccia, ad oggi non garantibili».

