Addio materna. Il paese rimane senza asilo

CASTELDIDONE (16 luglio 2020) - La decisione era nell’aria da un po’ di tempo, «ma fino all’ultimo abbiamo sperato di non doverla prendere», ammette il sindaco Pierromeo Vaccari. Invece i numeri sono implacabili e hanno finito per determinare la chiusura della scuola materna comunale. La decisione è stata formalizzata in consiglio comunale, con il voto a favore della maggioranza e quello contrario del consigliere di minoranza Guido Tosi. «Dispiace molto – commenta il sindaco —, ma davvero non ci sono più i presupposti, né economici né didattici per poter continuare. Per il prossimo anno educativo 2020-2021 sono pervenute 11 iscrizioni, di cui 8 di residenti e 3 di non residenti. Nel 2018 i nuovi nati sono stati uno, nel 2019 quattro e quest’anno ancora nessuno. In passato è capitato che al pomeriggio ci fossero solo 2 bambini presenti con 2 insegnanti. Abbiamo lasciato aperte le iscrizioni fino al 20 giugno, ma non abbiamo avuto riscontri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO