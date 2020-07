Conad, sede più funzionale

VHO/PIADENA DRIZZONA (15 luglio 2020) - In un periodo certo non semplice per l’economia, viste le tante ferite lasciate dal Covid-19, c’è chi decide di investire e rilanciare la propria attività, sperando di essere premiato. È il caso del parmense Andrea Ziveri, titolare e direttore da aprile del 2019 del supermercato Conad, posto all’interno del Centro commerciale «Le Ginestre», sulla provinciale 10 Padana inferiore. Il giovane imprenditore ha deciso di dare un nuovo volto al suo esercizio commerciale. Con la prospettiva di qualche nuova assunzione. Il punto di vendita chiude dal 2 agosto al primo settembre per lavori di riqualificazione. Così il direttore del supermercato: «Alla riapertura siamo intenzionati ad assumere 3-4 persone».

