Parte il progetto di recupero

CASALMAGGIORE (15 luglio 2020) - Sì al recupero di vecchi comparti edilizi abbandonati, no al consumo di suolo. Su queste direttrici ha intenzione di muoversi l’amministrazione comunale di Casalmaggiore in vista della variante generale al Piano di Governo del Territorio, lo strumento urbanistico chiamato a delineare il futuro della città. Anche in quella prospettiva, i cittadini hanno ora un mese e mezzo di tempo per segnalare all’amministrazione comunale la presenza di aree, ambiti ed edifici classificabili come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale. «Attendiamo indicazioni da chiunque desideri dare un contributo», afferma il vicesindaco Giovanni Leoni, delegato alle Politiche concernenti i Lavori pubblici, le manutenzioni, l’urbanistica, la viabilità e i trasporti. Leoni punta a portare in consiglio comunale la variante al Pgt «con le nuove previsioni urbanistiche per la fine del 2021. Sarà un lavoro complesso».

