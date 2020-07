Un «gioiello» tolto dall’oblio, nuova vita alla villa Liberty

CASALMAGGIORE (14 luglio 2020) - Un gioiello malandato destinato a rinascere dopo anni di oblio. Questo il destino roseo della villa Liberty, di proprietà dell’Aler, posta all’angolo tra via Martelli e via Bixio, abbandonata a se stessa ormai da 13 anni e prossima ad essere finalmente riqualificata. Ne ha dato notizia il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni: «Una bella notizia. Anche la seconda unità abitativa all'interno della villa Liberty di via Martelli angolo via Bixio è stata venduta dall’Aler. Ringrazio i due acquirenti locali che hanno scelto di investire tempo e denaro nel rilanciare un piccolo gioiello e sistemare l’area. Ora mi auguro che le problematiche burocratiche siano sorpassate. Devo dire che me ne occupo dal 2014. E riuscire a convincere Aler a mettere all'asta, raccogliere come Comune tutta la documentazione, premere su altri enti che dovevano dare pareri, è stata un'impresa titanica! Nel 2014 quando incontrai Aler mi dissero che ci avrebbero investito soldi loro per ripristinarla». Un intento rimasto lettera morta che però adesso è giunto ad una svolta.

