Vandali agli Amici del Po, a fuoco un’imbarcazione

CASALMAGGIORE (13 luglio 2020) - Barca a fuoco nella notte. È successo tra giovedì e venerdì, ai danni di una «veneta», tipica imbarcazione dalla forma affusolata, con fondo piatto, di proprietà della Polisportiva Amici del Po. Gli ignoti autori dell’atto vandalico hanno raggiunto la zattera della società sportiva (dove si trova ormeggiata anche l’Anguilla del Po, la nuova imbarcazione acquistata con il contributo del Gal Terre del Po) e si sono diretti sul piccolo molo galleggiante metallico collegato. Pochi metri e hanno dato corso al loro gesto. Hanno incendiato i remi di legno della barca e ben presto il fuoco ha intaccato una parte consistente del fondo della barca, realizzata in vetroresina. In piena notte e in un punto relativamente visibile, il fuoco non è stato notato da nessuno è si è esaurito da solo. L'episodio è avvenuto a poche settimane di distanza da un altro rogo doloso appiccato all’Interflumina.

