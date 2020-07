Fiaccolata in canoa per ricordare l’amico Sergio

VIADANA (12 luglio 2020) - Si terrà sabato 25 luglio e sarà l’occasione per tributare un omaggio collettivo della gente del Po a Sergio Rosati, il canoista viadanese che ha perso la vita domenica primo marzo nel corso di una discesa del torrente Taverone, in Lunigiana, nella zona di Licciana Nardi (Massa Carrara). I suoi amici e i tanti che lo stimavano alle 19 presso la sede del Gruppo Canoe in via Ponte Vecchio a Viadana e da lì si esibiranno in quella che già si può immaginare come l’evento più suggestivo dell’estate e cioè una fiaccolata sul Grande Fiume a bordo delle canoe.

