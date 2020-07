Più auto che agenti: scoppia il «caso» alla Polizia locale

SOLAROLO RAINERIO (12 luglio 2020) - «È proprio necessario spendere denaro pubblico per acquistare un terzo automezzo per la polizia locale quando ci sono solo due operatori in servizio?». La domanda viene posta dai consiglieri di minoranza Dario Ruggeri, Rosella Azzoni e Silvia Bertoletti dopo l’assegnazione di un contributo regionale di quasi 23 mila euro all’Unione Palvareta Nova per l’acquisto di mezzi e attrezzature per i vigili. Un intervento che però viene difeso in modo deciso dal sindaco di Solarolo e presidente di Palvareta Nova Vittorio Ceresini: «Se la Regione Lombardia mette a disposizione dei fondi per migliorare mezzi e attrezzature, mi pare doveroso partecipare ai bandi. A tal proposito, ringrazio la nostra comandante Simona Mantovani che ha predisposto un progetto ritenuto meritevole di finanziamento e che va a migliorare la sicurezza. L'auto nuova è ibrida e andrà a sostituire una vettura datata».

