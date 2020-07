Investe con l'auto un ciclista e fugge: caccia al pirata

CASALMAGGIORE (11 luglio 2020) - Ha investito un uomo sul ponte di Casalmaggiore senza soccorrerlo e si è allontanato. Vittima dell'investimento, avvenuto tra le 20.45 e le 21 di ieri, A.L., un pensionato di Casalmaggiore, attualmente ricoverato in osservazione con trauma cranico all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. “Mio padre – racconta il figlio – stava rientrando da un giro in bicicletta e procedeva in direzione di Casalmaggiore quando è stato investito da un'automobile che nell'urto ha perso lo specchietto”. Il ciclista è rimasto ferito, tanto che ha perso parecchio sangue, ma è rimasto vigile ed è riuscito autonomamente a tornare a casa. I famigliari - che oggi presenteranno denuncia alla Polstrada - hanno vinto la sua resistenza a farsi visitare e lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po dove al pensionato hanno riscontrato danni sotto un occhio e ferite alle braccia e alle mani che hanno reso necessari dei punti di sutura. “So che qualcuno potrà criticare mio padre chiedendo per quale motivo andasse in bici sul ponte, ma questo non giustifica assolutamente l'omissione di soccorso”, commenta il figlio.

