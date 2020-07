Viadana, altri 10 positivi: macello chiuso due giorni

VIADANA (10 luglio 2020) - Altri dieci lavoratori positivi al Macello Ghinzelli e azienda chiusa due giorni per la sanificazione. I casi di Coronavirus nella filiera produttiva della carne degli stabilimenti di Viadana, ha fatto registrare altri aumenti nella giornata di ieri. A scopo precauzionale, le autorità sanitarie hanno fermato la produzione per due giorni e programmato una sanificazione. La notizia è stata comunicata anche alle parti sociali che hanno preso atto degli ultimi sviluppi e auspicano quanto prima l’incontro in Prefettura. Nel frattempo il sindaco facente funzione Alessandro Cavallari, anche alla luce degli ultimi casi di positività riscontrati, ha aggiornato i numeri dell’epidemia nella città. Attualmente sono 64 le persone positive, 62 delle quali con isolamento domiciliare asintomatiche o con sintomi leggeri, una ricoverata in ospedale e una ospite di una Rsa fuori Viadana. Cavallari ha ricordato che dall’inizio dell’epidemia i cittadini viadanesi contagiati sono stati 321, di cui 201 guariti e 64 deceduti.

