Biciclette nel mirino, ladro seriale in azione

SAN GIOVANNI IN CROCE (10 luglio 2020) - Ladro seriale di biciclette in azione a San Giovanni in Croce. Sono già cinque, nell’arco di circa una decina di giorni le biciclette sparite ad altrettanti cittadini di San Giovanni. Luoghi prediletti per i furti sono la stazione ferroviaria in via Marconi, e la chiesa, distanti tra loro poche centinaia di metri. Sarà praticamente impossibile risalire all’autore o agli autori dei gesti, più probabile che qualcuna delle biciclette rubate si possa trovare in altre zone del paese. Ai proprietari converrà comunque fare regolare denuncia, per poi, in caso di ritrovamento, reclamarne i diritti di proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO