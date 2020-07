L’impegno della Provincia: passo verso la tangenziale est

SAN GIOVANNI IN CROCE (11 luglio 2020) - Novità in vista sul fronte della viabilità locale. A riferirle è il sindaco Pierguido Asinari che mercoledì scorso, accompagnato dal tecnico Guido Favalli, ha avuto un incontro nella sede dell’amministrazione provinciale di Cremona con Giulio Biroli, dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, Manutenzione e Pianificazione, e con Andrea Manfredini, capo servizio tecnico del Servizio Sviluppo Territoriale e Grandi Opere Stradali. «Finalmente abbiamo avuto la notizia che il passaggio formale della provinciale Asolana dalla Provincia all’Anas dovrebbe essere completato tra settembre e ottobre», spiega Asinari. «Si tratta di una notizia importante perché prelude alla possibilità che siano disponibili le risorse necessarie alla riqualificazione dei punti ammalorati della provinciale 343. Noi siamo particolarmente interessati perché abbiamo dei tratti di attraversamento del paese che sono davvero messi male, con tante buche». Il 28 gennaio scorso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diventato operativo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte con cui l’Asolana è passata nella competenza dell’Anas, ma al momento l’iter non è completo.

