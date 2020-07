Ruba lenzuola al supermercato, denunciata una 50enne

BOZZOLO (10 luglio 2020) - Ruba lenzuola al supermercato, denunciata un 50enne di Bozzolo. E' successo ieri pomeriggio all'interno de 'Il gigante' nel centro commerciale ai Quattroventi di Curtatone. La donna, dopo avere preso alcuni articoli dagli scaffali, si è diretta in cassa per pagare ed è stata fermata appena prima di uscire dagli addetti alla vigilanza che si erano insospettiti dall'atteggiamento mostrato dalla 50enne mentre camminava tra gli scaffali.

In considerazione della riluttanza mostrata dalla donna nel voler mostrare la merce acquistata, i responsabili della sicurezza hanno chiesto l'intervento un una pattuglia della polizia, Gli agenti, dopo aver identificato la signora e aver constatato che non era la prima volta che si trovava in una situazione simile, l'hanno nuovamente invitata a consegnare quanto aveva occultato. Solo a quel punto, la 50enne ha confessato di aver rubato un completo di lenzuola che aveva nascosto nella borsa insieme alla merce pagata regolarmente.

I poliziotti, dopo aver restituito le lenzuola hanno denunciato a piede libero la bozzolese per il reato di furto.