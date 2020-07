Cambio, il mercato va in piazza

SAN MARTINO DALL'ARGINE (10 luglio 2020) - Dopo una petizione firmata da tutti gli ambulanti e dopo l’emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale di San Martino ha deciso per il ritorno del mercato settimanale in piazza Castello. Da martedì 14 quindi il mercato si snoderà tra piazza Castello e via Garibaldi, tra la farmacia, il bar Casa Nostra e la scuola primaria. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Alessio Renoldi.

