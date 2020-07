Un’estate a Santa Chiara tra film, burattini e concerti

CASALMAGGIORE (10 luglio 2020) - Si pensa al futuro, almeno a quello immediato, con la voglia di lasciasi tutto alle spalle il prima possibile. Sembra la ricetta post Covid delle associazioni culturali di Casalmaggiore che hanno unito le forze per stilare il programma di «Una sera a Santa Chiara», rassegna estiva di cinema, teatro e musica. Non potendo svolgere le loro singole iniziative per gli impedimenti della pandemia gli Amici del Casalmaggiore International Festival, il Comune, l’assessorato alla Cultura, la Biblioteca Civica, il Museo Diotti, il Teatro Comunale, la Fondazione Santa Chiara, la Pro loco Casalmaggiore, il Fotocine Casalasco 1966 con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus e dell’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore hanno unito le forze per dare vivacità a un’estate in cui distanziamento e precauzioni saranno ancora all’ordine del giorno.

Una vivacità culturale e di intrattenimento che già in queste sere muove i primi passi con la Fiera di Piazza Spagna e da giovedì 16 luglio vedrà anche il commercio scendere in campo con lo «Shopping sotto le stelle». Ogni giovedì e venerdì di luglio e agosto i negozi di Casalmaggiore potranno restare aperti dalle 20 alle 23,30.

