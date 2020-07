Parcheggia e va al bar, ritrova l'auto quasi nel fiume

CASALMAGGIORE (9 luglio 2020) - Parcheggia la sua auto per andare a trascorrere una serata alla Baia, in zona Parco Golena del Po, e poco dopo si ritrova la vettura quasi nel fiume. Vittima della disavventura, avvenuta poco dopo le 23 di ieri, un giovane di Casalmaggiore. Dopo aver posteggiato la sua Fiat è andato al bar. Dopo un po' nella zona in cui aveva lasciato la vettura sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, chiamati da qualcuno che aveva notato l'insolita posizione della macchina. Richiamato dalla confusione anche il ragazzo proprietario della Fiat, che ha dichiarato di aver tirato il freno a mano e di non comprendere come l'auto possa essere finita giù dall'argine. Atto vandalico? Scherzo? Il mezzo è stato recuperato, danneggiato, dalla carrozzeria Lazzari di Vicomoscano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO