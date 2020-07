Serata Miss Mondo, l’attacco delle femministe

PIADENA DRIZZONA (9 luglio 2020) - Si è accesa una polemica in paese sull’intenzione dell’amministrazione comunale di organizzare, per sabato 5 settembre, in collaborazione con la Pro Loco, una serata con una selezione regionale del concorso «Miss Mondo Lombardia», con lo scopo di individuare le modelle che rappresenteranno la Regione Lombardia al concorso Nazionale Miss Mondo Italia. Via social, il contenuto della delibera della giunta — in cui si parla della volontà di organizzare «un evento di rilevanza nazionale, che possa rispondere alle finalità di ampia diffusione e pubblicizzazione del Comune di Piadena Drizzona» —, sono giunte critiche, sia per il costo della serata, 8 mila euro, sia per la tipologia della manifestazione. «Per promuovere un territorio — è la critica principale — è necessario appoggiarsi a iniziative che riducono la donna a una bella statuina, più o meno vestita, che passeggia avanti e indietro su un palco? Non c'è niente di meglio? Che so: un'iniziativa enogastronomica, date le eccellenze del territorio, o qualunque altra cosa abbia anche minimamente a che fare con qualcosa di culturale».

La difesa al sindaco Matteo Priori: «Già da tempo, ancora prima del periodo della pandemia, era nata l’idea di organizzare un evento espressamente riservato ai giovani. Un’amministrazione pubblica deve cercare di accontentare un po’ tutte le età, non possiamo proporre solo musica classica. Per questo abbiamo accolto la proposta che ci è giunta da Radio 105 per una serata di quattro ore con musica per i giovani e la prima parte dedicata al concorso di bellezza. Non vogliamo certamente mercificare il corpo femminile, ma semmai celebrarne la bellezza. I concorsi esistono da decenni, dipende da come vengono svolti».

